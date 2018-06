Trainingsstart für FC Wacker Innsbruck

Der FC Wacker Innsbruck startet am Montag mit den Vorbereitungen für die in sechs Wochen beginnende Bundesliga-Meisterschaft. Sieben neue Spieler sollen die Mannschaft nach dem Aufstieg unterstützen.

Das Team des FC Wacker Innsbruck wurde gegenüber der letzten Saison in der Erste-Fußball-Liga kräftig umgebaut. Fünf Spieler haben den Verein verlassen, darunter Florian Jamnig, der künftig für den LASK spielen wird.

Bisher sieben Neuzugänge

Sieben neue Spieler wurden verpflichtet, sie alle wechseln ablösefrei. Mit dem Tormann Hidajet Hankic verpflichtet der FC Wacker Innsbruck einen jungen Torhüter, der bereits Erste Liga Erfahrung sammeln konnte. Der 23-Jährige kommt von Blau Weiß Linz nach Innsbruck. Stürmer Illkay Durmus wechselt von Ried nach Innsbruck.

Neu dabei ist auch Mittelfeldspieler Bryan Henning, der 23-Jährige kommt vom deutschen Traditionsverein Hansa Rostock. Der zweite neue Mittelfeldspieler ist der 18-jährige Atsushi Zaizen, der vom japanischen Verein Kyoto Sanga wechselt. Auch drei Verteidiger wurden neu verpflichtet - der 30-jährige Florian Buchacher (zuvor WSG Wattens), der 24-jährige Stefan Meusburger (zuvor TSV Hartberg) und der 21-jährige Stefan Peric (zuvor VfB Stuttgart). Zumindest zwei Offensivkräfte sollen in den nächsten Tagen nach folgen.

Fünf Testspiele in Vorbereitungszeit

In der Vorbereitung sind fünf Testspiele geplant. Die Bundesliga-Meisterschaft beginnt dann am 27. Juli mit einem Auswärtsspiel gegen Austria Wien. Im ersten Heimspiel trifft die neuformierte Wacker-Truppe am 4. August auf Vizemeister Sturm Graz. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Mannschaft in Österreichs höchster Spielklasse bestehen kann.