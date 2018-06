15-Jähriger nach Mopedunfall in Lebensgefahr

Bei einem Mopedunfall in Kirchbichl wurde Freitagnacht ein 15-jähriger Jugendlicher lebensbedrohlich verletzt. Gemeinsam mit einer Beifahrerin war der Jugendliche am Moped auf der Lofererstraße in Richtung Wörgl unterwegs.

Der 15-jährige Jugendliche und eine 14-jährige Beifahrerin fuhren am Freitag gegen 22 Uhr auf der Lofererstraße in Richtung Wörgl. Das Mädchen saß auf dem Sozius, der 15-Jährige lenkte das Moped. Beide trugen einen Helm. Im Ortsgebiet von Bruckhäusl touchierte der Lenker aus bisher unbekannter Ursache die Gehsteigkante auf der rechten Seite. Daraufhin prallten das Moped und die zwei Jugendlichen gegen eine Garteneinfriedung und kamen zu Sturz.

ZOOM.Tirol

Die Verunfallten wurden noch an der Unfallstelle von der Rettung und einem Notarztteam versorgt. Der 15-jährige Lenker erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen, die 14-jährige Beifahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt.