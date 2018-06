Zuwächse bei Darbo

Der Marmeladenhersteller Darbo hat 2017 seinen Umsatz um 3,8 Prozent auf 138 Mio. Euro gesteigert. In Österreich ist Darbo laut eigenen Angaben klarer Marktführer bei Honig, Konfitüre und Marmeladen.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Stans (Bezirk Schwaz) konnte im Jahresvergleich den Umsatz um 5,8 Millionen Euro bzw 3,8 Prozent auf 138 Millionen Euro steigern. Auch der Exportanteil habe im abgelaufenen Jahr von 50,8 auf 52,5 Prozent erhöht werden können, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Zuwachs in wichtigstem Exportmarkt Deutschland

In Darbos wichtigstem Exportmarkt Deutschland habe der Marktanteil bei Konfitüren und Marmeladen auf 4,7 Prozent (2016: vier Prozent) gesteigert werden können. Auch an deutschen Gastronomiebetrieben und Bäckereien sei 2017 deutlich mehr abgesetzt worden. Positiv haben sich auch die Märkte Italien, Russland und China entwickelt, rückläufig hingegen die USA, hieß es.

Darbo AG

Marktführer bei Honig, Marmelade und Konfitüre

Bei Konfitüren und Marmelade ist Darbo in Österreich mit 59,2 Prozent Anteil laut eigenen Angaben klarer Marktführer. Beim Honig habe es zwar einen leichten Rückgang beim Marktanteil auf 32,8 Prozent gegeben, trotzdem sei man auch in diesem Segment weiterhin Marktführer. Bei den Sirupen habe man leicht ausgebaut und sei mit 16,2 Prozent die Nummer zwei am Markt.

Darbo errichtet am Standort in Stans derzeit ein vollautomatisches Hochregallager für Fertigprodukte, das die Lagerkapazität mehr als verdoppeln soll. Im Oktober soll das neue Lager in Betrieb gehen. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg von 349 im Jahr 2016 auf 375 im Jahr 2017.

