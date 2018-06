Klimaschutzpreis: Schwazer Schüler nominiert

Die Schüler des Polytechnikums Schwaz sind für den Klimaschutzpreis junior 2018 nominiert. Ihre Idee war es, Elektrofahrräder zum Ausleihen anzubieten und den Verkehr in Schwaz sauberer und umweltfreundlicher zu machen.

Die Vorgängerklasse der heurigen Mechatronikgruppe am Polytechnikum in Schwaz ersteigerte im Internet ein Kart und ersetzte den ursprünglichen Benzinmotor im Unterricht durch einen Elektromotor. Das flotte Gefährt war dann Impuls für den heurigen Jahrgang.

ORF

Die heurige Klasse entschied sich für einen E-Bike-Verleih. Doch die motorbetriebenen Fahrräder sind teuer, das mussten die Schüler nach Recherchen im Internet und einem Besuch beim örtlichen Fahrradhändler schnell erkennen. Doch der hatte die Idee, normale Fahrräder zu E-Bikes umzubauen.

Modell aus alter Kaugummidose Aaron Schubert erklärt, wie das selbstgebaute Modell mit dem primitiven Elektroantrieb funktioniert.

Praxisnaher Unterricht für Schüler

Ein anderes Modell, das die Schüler konstruierten, zeigt, wie sich der Motor dazu schaltet, sobald in die Pedale getreten wird - wie bei einem richtigen E-Bike. Derzeit befindet sich der E-Bikeverleih in einer Testphase. Schüler und Lehrer können eines von drei Elektrofahrrädern ausborgen. Dabei sollen Kinderkrankheiten in der Praxis entdeckt und ausgemerzt werden.

ORF

Bisher funktionierte alles - auch bei intensiver Nutzung - perfekt. Für ihr Projekt wurden die Schwazer Schüler mit dem Wirtschaftspreis „kleiner Albert“ ausgezeichnet. Das ist ein Wirtschaftspreis, denn den Ambitionen werden von Experten durchaus Erfolgschancen beschieden, bestätigt Mark Schuchter von der Wirtschaftskammer Tirol.

Selbstgebautes Modell für Entleih- und Ladestation

Nun soll das Projekt noch perfektioniert werden. Bei den Schwazer Stadtwerken - ebenfalls ein Sponsor von „e-bike4you“ – nahmen sie bereits Anleihe für eine Entleih- und Ladestation. Auch ein Modell dafür konstruierten die Schüler selbst.

ORF

Am Platz vor der Schule soll die Station künftig stehen - gebaut von den Poly-Schülern des nächsten Jahrgangs.

Abstimmung bis 18. Juni um 18.00 Uhr

Neben dem Projekt aus Schwaz wurden drei weitere Projekte von einer Fachjury ausgewählt. Sie alle stehen bis 18. Juni um 18.00 Uhr zur Abstimmung. Die Gewinner erhalten eine Siegesfeier zum Schulschluss, einen Sachpreis und Urkunden. Zudem erhalten die Gewinner das Recht, die Bezeichnung „Österreichischer Klimaschutzpreis Junior – Sieger 2018“ zu führen.

