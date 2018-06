Kritik an Medikamenten-Cocktail in Heimen

Die Volksanwaltschaft ortet Missstände in Alten- und Pflegeheimen, wenn viele Medikamente gleichzeitig eingenommen werden. Oft sei das problematisch, kritisierte Volksanwalt Günther Kräuter am Freitag in Innsbruck.

Mit der Anzahl der eingenommenen Medikamente steige auch die Zahl der unerwünschten Wechsel- und Nebenwirkungen, sagte der Volksanwalt bei einer Pressekonferenz. In 60 Prozent der Fälle komme es zu einer „problematischen Medikation“. Heiminsassen würden häufig mit sehr vielen Medikamenten behandelt, kritisierte Kräuter.

Folgen werden als Alterssymptome gewertet

Die gleichzeitige Einnahme vieler Arzneimittel, auch „Polypharmazie“ genannt, sei durch Kommissionen der Volksanwaltschaft bei Besuchen in den Heimen festgestellt worden. Folgen können unter anderem Verwirrtheit, Depressionen, Stürze, Parkinson und Bewegungsstörungen sein. "Diese werden dann oft als altersbedingte Symptome oder neue Erkrankungen gewertet.

Daraufhin werden dann wiederum Medikamente verabreicht", sah Kommissionsleiterin Verena Murschetz quasi einen Teufelskreis. Die Volksanwaltschafts-Kommission beanstandete auch die Verordnung von Psychopharmaka an Personen, für die keine psychiatrischen Diagnosen vorlagen, sondern nur Indikationen wie „Schluckauf“, „bei Übelkeit/Atemnot“ sowie „bei Unruhe“.

13 bis 16 Medikamente im Durchschnitt

Bei Verabreichung bzw. Einnahme von vier verschiedenen Medikamenten liege die „Chance“ auf Wechselwirkungen bei 38 Prozent, bei sieben Arzneimitteln gar bei 82 Prozent, so die Expertin. In einer Tiroler Einrichtung habe die Kommission bei fast allen Pflegebedürftigen durchschnittlich 13 bis 16 verordnete Dauermedikamente festgestellt.

Mangelnde Aufklärung über Art, Umfang, Dauer und Folgen vor Verschreibung einer Medikation wurde ebenso beanstandet wie nicht ausreichende multidisziplinäre Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen Ärzten sowie Pflegepersonal und Apothekern. All dies fordert die Volksanwaltschaft nun ein und findet sich auch in deren Bericht über Präventive Menschenrechtskontrolle für das Jahr 2017. „Wir verlangen Arzneimittelsicherheit“, legte Murschetz nach. Die Notwendigkeit der Medikamentenvergabe müsse regelmäßig überprüft werden. Ärzte müssten kooperieren und ihre „Diagnose zugänglich machen“.