Verwahrloste Kühe vor Schlachthof gerettet

Eine Gruppe von Tierschützern - angeführt vom Südtiroler Ski-Profi Christof Innerhofer - hat am Freitag sechs Kühe vor dem Schlachthof gerettet. Es sind jene Tiere, die einen der schlimmsten Fälle von Tierquälerei überlebt hatten.

In Wiesen bei Sterzing haben am 8. Mai die Behörden einen schrecklichen Fund gemacht. In einem Stall fanden sie 18 tote Kühe im meterhohen Mist - mehr dazu in 18 Kühe auf Südtiroler Bauernhof verendet. Einige der Tiere konnten gerettet werden und befanden sich seitdem unter tierärztlicher Aufsicht.

ORF

Der Vorfall hatte weit über die Landesgrenzen hinaus für Empörung gesorgt. Eine Gruppe von Tierschützern, bei der auch der Südtiroler Ski-Rennläufer Christof Innerhofer dabei ist, ist unmittelbar nach Bekanntwerden des Falls auf den Plan getreten und wollte die überlebenden Kühe kaufen. „Tiere haben auch Gefühle, das darf man nicht vergessen. Ich wünsche mir, dass es den Kühen bald besser geht und habe mich auch ständig nach ihnen erkundigt“, so Innerhofer.

Skiprofi ersteigert Kühe und Kälber

Am Freitagvormittag fand schließlich in Bozen die Versteigerung der Kühe statt. Christof Innerhofer ist mit befreundeten Tierschützern gekommen, um die zehn noch lebenden Tiere zu kaufen. Bei der Versteigerung der vier Stiere hatte Innerhofer allerdings kein Glück. Die Metzger waren schneller. Die Kühe und Kälber hingegen konnte der Skiprofi für einige tausende Euro erwerben.

Kühe sollen gutes Leben haben Christof Innerhofer verspricht den Kühen ein gutes Leben. Es sei abgemacht, dass die Kühe zumindest die Jahre auf Höfen bzw Wiesen leben dürften.

Anders als die Tierfreunde befürchtet hatten, kommt das Geld der Versteigerung nicht direkt dem Bauer zu Gute. Mit den Einnahmen der Versteigerung müssen die Spesen der Stallreinigung, des Tiertransports und der Entsorgung gedeckt werden, erklärte der zuständige Amtstierarzt Christian Piffer.

ORF

Der Einschätzung des Tierarztes nach soll es den Tieren inzwischen den Umständen entsprechend gut gehen. „Die Rinder sind abgemagert, seit ihrer Befreiung befinden sie sich aber auf dem Weg der Besserung“, so Piffer. Gegen den Bauern wird derzeit noch von der Staatsanwaltschaft ermittelt.

Erholung bei der Sommerfrische

Die geretteten Tiere kommen nun auf die Seiser Alm, wo sie sich von den Qualen der letzten Monate erholen sollen. Christoph Innerhofer hofft jedenfalls, dass seine Tiere jetzt in Würde alt werden dürfen.