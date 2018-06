Absturz: Kindlicher Körper ermöglichte Wunder

Ein zweijähriges Kind hat vor einer Woche einen Sturz aus dem zweiten Stock auf Pflastersteine fast unverletzt überstanden. Der kindliche Körper machte den glücklichen Ausgang möglich, erklärt ein Innsbrucker Arzt.

Mitten in der Innsbrucker Altstadt stürzte das Mädchen aus dem Fenster im zweiten Stock - mehr dazu in Kleinkind überlebt Sturz aus zweitem Stock. Neben viel Glück ermöglicht auch der Körper von Kleinkindern einen glimpflichen Ausgang, weiß der Becken- und Wirbelsäulenspezialist Dietmar Krappinger von der Innsbrucker Klinik.

Kindlicher Körper viel flexibler

Bei solchen Abstürzen trete die Gewalteinwirkung vor allem auf den Körperstamm ein, so Krappinger. Das seien die Wirbelsäule, der Brustkorb und das Becken. Bei einem Kind sei das alles viel flexibler und könne sich in einem weitaus höheren Maß verformen, wenn eine Energie eintritt. „Wenn die Energie nachlässt, bricht es nicht, sondern stellt sich elastisch wieder zurück.“

Zudem haben Kleinkinder noch weichere Knochen und eine flexiblere Bandstruktur. Außerdem stürzen Kleinkinder anders als Erwachsene. Krappinger erklärt, Erwachsene würden während des Sturzes versuchen zu korrigieren, was oftmals damit ende, dass sie auf den Beinen landen und oft schwere Knochenbrüche und Verletzungen an den Beinen erleiden. Kleinkinder würden während des Sturzes weniger korrigieren und dann primär mit dem Körperstamm am Boden landen.

Abklärung in jedem Fall notwendig

Wenn Kinder aus größeren Höhen stürzen und scheinbar unverletzt sind, sollte man sie trotzdem ins Krankenhaus bringen, rät der Experte. Grundsätzlich müsse man so etwas abklären und in der Regel das Kind eine Nacht lang überwachen. Es gebe Verletzungen, wie etwa einen Milzriss, die lebensgefährlich seien, aber keine großen Schmerzen verursachen müssen. Das zweijährige Mädchen überstand den Sturz beinahe unverletzt. Das Krankenhaus konnte es schon am Tag nach dem Unfall wieder verlassen.