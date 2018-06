Schüleraustausch: Ein Jahr Highschool

Viele Südtiroler Schüler haben in diesem Schuljahr ihre Heimat gegen ein Zuhause im Ausland eingetauscht. Das schulische Auslandjahr war für die meisten eine Bereicherung. Die Rückkehr fällt da nicht immer leicht.

Eine Woche bevor die Schule in Südtirol endet, sind Julia Ramoser und Sofia Ploner aus den USA zurückgekehrt. Die Schülerinnen aus Sterzing und Ritten haben die vierte Klasse Oberschule bei Gastfamilien in Nordamerika verbracht.

So wie die zwei Mädchen haben heuer in Südtirol hunderte von jungen Menschen die Gelegenheit genützt und sind für ein paar Monate oder ein ganzes Schuljahr ins Ausland greist, um Sprache, Kultur und Menschen kennenzulernen. Interessant ist diese Möglichkeit vor allem für sprachlich und wirtschaftlich orientierte Fachoberschulen.

Auflagen wurden gelockert

Der juridische Rahmen für ein Auslandsjahr in der Oberschule wurde 2014 von der Südtiroler Landesregierung erstmals einheitlich festgelegt. In einem Rundschreiben wurde definiert, dass die Schüler bei ihrer Rückkehr nur begrenzt Prüfungen nachholen müssen. So wurde für jeden Schultyp festgelegt, welche Fächer aufzuholen sind, falls sie im Ausland nicht positiv abgeschlossen wurden oder erst gar nicht belegt wurden. Bei sozialwissenschaftlichen Oberschulen ist oft gar keine Aufholprüfung nötig.

„Mit dem Unterrichtsstoff in den USA hatte ich keine Probleme, da können wir Südtiroler gut mithalten“, hat Sofia Ploner in Nordamerika festgestellt. Schon nach wenigen Wochen sei ihr das Englischsprechen leichter gefallen.

Finanzielle Unterstützung vom Land

Die Erfahrung in den USA hat den Südtiroler Schülerinnen über 10.000 Euro gekostet. Sie haben das Auslandsjahr privat finanziert. Stipendien vom Land Südtirol gibt es lediglich für europäische Austauschprogramme. Ein Drittel der Bewerber besteht im Durchschnitt die Zulassungsprüfung für das Angebot. In einer schriftlichen und mündlichen Prüfung werden Fremdsprachenkenntnisse und Wissen über die EU gefragt.

Interesse wird immer größer

Die Möglichkeit ein Auslandsjahr zu machen wird in Südtirol von Jahr zu Jahr mehr genutzt. Noch vor zehn Jahren waren es knapp über 50 Schüler, die das Angebot wahrgenommen haben, im Schuljahr 2017/18 wurden 90 Stipendien vergeben, davon 60 an Südtiroler und 30 an Trentiner.

Mit 17 Jahren haben Sofia und Julia in den USA eine neue Welt kennengelernt. Jetzt freuen sie sich aber auch wieder daheim zu sein und den Sommer in den Südtiroler Bergen zu genießen.