Hospizhaus eröffnet am Freitag in Hall

Am Freitag eröffnet nach eineinhalb Jahren Bauzeit das neue Hospizhaus Tirol auf dem Areal des Landeskrankenhauses in Hall. Dort wird es künftig alle Angebote der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft unter einem Dach vereint geben.

Die Hospiz- und Palliativstation werden um ein Tageshospiz mit sechs Plätzen und eine Palliativambulanz erweitert. Dem Linzer Architekt Paul Wichert war die Verbindung mit der Natur wichtig, so wächst im Innenhof ein Baum. Durch die großen Fenster sind die Räume lichtdurchflutet. Das Haus wurde so konzipiert, dass sämtliche Räume und auch Balkone und Terrassen mit dem Bett erreichbar sind. Die Architektur des Gebäudes sei ein Zeichen für die Offenheit des neuen Hauses, sagt Geschäftsführer Werner Mühlböck.

ORF

Offenheit und Schutz gleichermaßen

Man habe die Kombination zwischen Offenheit und Schutz gewollt, so der Geschäftsführer. „Menschen in der letzten Lebensphase brauchen Schutz, brauchen aber auch das Bedürfnis, bei den Menschen zu sein und Leben zu spüren“. Mühlböck hofft, dass auch viele Leute zu Besuch kommen. Das Haus liegt im Zentrum von Hall nahe der Altstadt am Gelände des Landeskrankenhauses.

ORF

„Leuchtturmprojekt“

Das neue Hospizhaus Tirol sei ein „Leuchtturmprojekt“ für den ganzen deutschsprachigen Raum, da man es geschafft habe, alle Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung unter einem Dach zu vereinen. Es gibt ein Tageshospiz, das stationäre Hospiz, eine Bildungsakademie und bietet auch Platz für die Mitarbeiter des mobilen Hospiz.

ORF

Der Neubau hat 13,6 Millionen Euro gekostet, 1,5 Millionen wurden über Spenden finanziert, neun Millionen zahlte das Land Tirol. So wie vorher in Innsbruck stehen nun in Hall 14 Betten zur Verfügung. Die Tageshospiz ist kostenlos.