Kinderdorf-Kids stellen sich dem Leben

Acht Jugendliche vom Kinderdorf Brixen träumen von einer Reise nach Paris. Ein Spaß-Urlaub soll es aber nicht werden. Viel mehr wollen sie in der Millionenstadt Hürden überwinden und gestärkt ihr weiteres Leben verbringen.

In den Südtiroler Kinderdörfern leben Jugendliche mit einer schwierigen Lebensgeschichte. Es sind Kinder, die nicht in ihren Familien bleiben konnten, viele wurden traumatisiert. Die Gruppe vom Kinderdorf Brixen will in der Großstadt Ängste abbauen und lernen mit Konflikten umzugehen. Die Jugendlichen wollen einen Schritt in die Selbsständigkeit wagen.

Von Unsicherheit geprägt

„Ihr Leben war von Angst und Unsicherheit geprägt, auch als sie ins Kinderdorf kamen“, sagt die Ergotherapeutin Ruthild Heimann, die mit den Jugendlichen des Kinderdorfes arbeitet. Eines der Mädchen sagt stellvertretend für die Gruppe: „Wir sind Jugendliche vom Südtiroler Kinderdorf und haben einen Traum. Wir möchten eine Reise nach Paris machen und uns endlich unseren Ängsten stellen.“

ORF

Die Reise in die Großstadt soll das Leben der acht jungen Menschen verändern. In der Vergangenheit haben sie den Boden unter den Füßen verloren. Zusammengewürfelt im Kinderdorf Brixen versucht jeder mit seiner Geschichte klarzukommen. Jetzt wollen sie gemeinsam den Horizont zu erweitern.

Das Selbstwertgefühl fördern

Die Jugendlichen wollen sich in Paris dem Unbekanntem stellen, Neues versuchen. Es soll darum gehen, Vertrauen in die Stärke der Gruppe aufzubauen, aber auch das Selbstwertgefühl jedes Einzelnen zu fördern. Ruthild Heimann weiß, wie schwierig es für die Jugendlichen sein wird, sich in der Großsstadt zurecht zu finden, deshalb werden sie begleitet und bekommen Aufgaben zu erfüllen. Es soll in kleinen Schritten passieren, in Zweier-Gruppen, sollen sie beispielsweise ein bestimmtes Fahrziel erreichen.

ORF

Die therapeutische Reise wird schon seit Monaten geplant. Es hat viel Einsatz gebraucht, damit die Jugendlichen an das Projekt glauben. Eine Hürde gibt es aber noch zu bewältigen. Das Projekt wird nicht von öffentlicher Hand finanziert. 3.000 Euro braucht es für die Tickets nach Paris. Damit die Jugendlichen die Chance bekommen, im Ausland ihre Persönlichkeit zu stärken, haben sie eine Spendenaktion gestartet.

Die Jugendlichen vom Kinderdorf haben schon viel geschafft, die Reise nach Paris würden sie gemeinsam als Neuanfang feiern.

Link: