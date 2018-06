Transit: Platter kündigt Verschärfung an

LH Günther Platter (ÖVP) verschärft die Gangart in puncto Transit. Man plane mehr Blockabfertigungen, das Nachtfahrverbot soll ausgeweitet werden und er kündigte ein Ende der Ausnahmen beim Sektoralen Fahrverbot an.

Platter begründete häufigere Blockabfertigungen gegenüber „Tirol heute“ mit der Steigerung des Transitverkehrs. Platter kündigte auch eine Evaluierung der Blockabfertigungen an. Außerdem werde das Nachtfahrverbot ausgeweitet und verschärft. Beim Sektoralen Fahrverbot soll es ein Ende für Ausnahmen geben und der Transitverkehr müsse noch schärfer kontrolliert werden. Die Pläne dazu seien schon „in der Schublade“.

Platter spricht von „Wischi-Waschi-Papier“

Am Dienstag war es in Bozen beim Transitgipfel zu einem Eklat gekommen. Platter verweigerte seine Unterschrift unter ein Memorandum und verließ den Gipfel - mehr dazu in Eklat am Bozner Verkehrsgipfel. Der Landeshauptmann sagte, „wenn ich dieses Wischi-Waschi-Papier unterfertigt hätte, wäre das ein Verrat an der Tiroler Bevölkerung gewesen“.

Platter begründete seine Unterschriftsverweigerung gegenüber dem ORF Tirol damit, dass es sich nur um Absichtserklärungen gehandelt habe. Man habe irgendetwas prüfen und Aufträge verteilen wollen, das Memorandum habe „aber nichts Konkretes“ beinhaltet. Vor dem Hintergrund der Transitbelastung in Tirol habe er das nicht hinnehmen können, so Platter. Seit Jänner 2017 habe es eine Steigerung des Transitverkehrs um 20 Prozent gegeben und in diesem Jahr habe man bereits 108.000 Lkws mehr über den Brenner verkraften müssen. Die EU, Deutschland und Italien müssten einsehen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. „Ich werde nichts unterfertigen, wenn nicht vorher klare Taten sichtbar sind“, gibt sich Platter kämpferisch.

Kritik des deutschen Verkehrsministers „absurd“

Der Landeshauptmann bezeichnete es als unanständig, gegen die Blockabfertigung zu sein und andererseits zu verlangen, das Nachtfahrverbot aufzulassen und die dritte Spur im Unterland für Lkws zu öffnen, wie das laut Platter auf dem Gipfel gefordert wurde. Das bedeute einen enormen Zustrom von zusätzlichen Lkws.

Die Kritik des am Gipfel in Bozen nicht anwesenden deutschen Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU), der gegenüber Platter von schlechtem Stil sprach, bezeichnete Platter angesichts der Grenzkontrollen bei Kufstein und den dadurch verursachten Pkw-Staus als „absurd“. Die Klage Deutschlands gegen die Blockabfertigung sehe er gelassen. Die Kommission habe bereits gesagt, dass die Blockabfertigungen EU-konform seien - mehr dazu in Blockabfertigung ist EU-rechtskonform.