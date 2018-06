Italiener stirbt nach Unfall auf ROLA-Parkplatz

Auf dem Parkplatz der Rollenden Landstraße am Brenner hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein italienischer Lkw-Fahrer wurde vermutlich wegen Eigenverschuldens zwischen seinem und einem anderen Lkw eingequetscht.

Der 50-jährige Italiener stellte seinen Sattelzug am ROLA-Parkplatz ab. Er begann, seinen Auflieger von der Zugmaschine abzukoppeln. Was dabei eine der ersten Tätigkeiten sein sollte, vergaß er aber offenbar, warum ist unklar: Er trennte die Druckluftleitungen zwischen Fahrerhaus und Anhänger nicht. So kann der Hänger nicht automatisch bremsen, er rutscht nach hinten.

zeitungsfoto.at

Wiederbelebung nicht möglich

Ein Deutscher Lkw-Fahrer beobachtete, wie der Italiener hinter seinen Anhänger lief, die Polizei vermutet, dass er die dort angebrachte Handbremse betätigen wollte. Dabei wurde der Italiener zwischen seinem eigenen Hänger und dem deutschen Lkw eingequetscht. Ein ROLA-Mitarbeiter und der Deutsche versuchten noch, den Italiener wiederzubeleben. Er starb aber noch an der Unfallstelle.