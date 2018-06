Platter verlässt Bozner Verkehrsgipfel

Als „Verrat an der eigenen Bevölkerung“ soll Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Unterzeichnung des Memorandums des Bozner Transitgipfels empfunden haben. Er verließ demonstrativ die internationale Gesprächsrunde.

Für den Tiroler Landeshauptmann ist die Blockabfertigung der Lastkraftwagen alternativlos. Dafür bekam er beim Verkehrsgipfel in Bozen aber keine Zustimmung. Dort haben sich am Dienstag politische Vertreter von Österreich, Bayern, Tirol, Südtirol, des Trentino und des Veneto getroffen, um sich auf eine gemeinsame Strategie zur Eindämmung des Verkehrs auf der Brennerroute zu verständigen.

Unterzeichnung wäre für Platter Verrat

Im ORF-Interview erklärte Platter, eine Unterzeichnung des Memorandums wäre einem „Verrat an der eigenen Bevölkerung“ gleichgekommen. Demonstrativ verließ Tirols Landeshauptmann den Gipfel vor der Unterzeichnung und der gemeinsamen Pressekonferenz. Die übrigen Teilnehmer unterzeichneten ein Memorandum, das eine Absichtserklärung zur Verringerung des Verkehrs auf der Brennerlinie darstellt.

Der Gipfel in Bozen stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Der deutsche und italienische Verkehrsminister hatten die Teilnahme abgesagt. Zwischen Bayern und Tirol schwelt seit Längerem ein Konflikt wegen des Umgangs mit dem Schwerverkehr, Bayern kritisiert die Tiroler Blockabfertigungen nach Feiertagen und hatte vor dem Gipfel auch ein Ende des Lkw-Nachtfahrverbots gefordert, was von Tirol abgelehnt wurde.

Dass die Landeshauptleute von Südtirol und des Trentino den Verkehrsgipfel nicht verlassen haben, nahm ihnen Platter indes nicht übel. Die Verstimmung betreffe Bayern und das Bundesland Tirol.

