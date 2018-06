Geschäftsleute gefesselt und beraubt

In der Nacht auf Montag sind in Nassereith (Bezirk Imst) zwei deutsche Geschäftsleute überfallen worden. Die Opfer gaben an, von zwei als Zivilstreife getarnten Tätern angehalten, gefesselt und beraubt worden zu sein.

Gegen 1.30 Uhr fuhren am Montag ein 35-jähriger und ein 37-jähriger Geschäftsmann aus Deutschland auf der Miemingerstraße (B189) Richtung Italien. Zwischen Nassereith und Holzleiten wurden sie von einem Fahrzeug angehalten, das an der Windschutzscheibe einen roten Lichtbalken mit der Aufschrift „HALT“ angebracht hatte.

Die Deutschen nahmen an, dass es sich dabei um eine Polizeikontrolle handeln würde und blieben stehen. Als der Fahrer sein Fenster öffnete, sprühte der vermeintliche Polizist sofort Pfefferspray in das Auto. Die beiden Opfer wurden mit einem Elektroschocker in Schach gehalten und mit Klebeband an den Sitzen fixiert.

Zwei Taschen mit Bargeld geraubt

Die Täter flüchten mit zwei Taschen, in denen laut Polizei ein namhafter Geldbetrag sein soll, in Richtung Mieming-Mötz-Silz. Die beiden Opfer konnten sich selbst befreien und die Polizei verständigen.

Einer der Täter soll über 50 Jahre alt sein und eine Glatze haben. Der zweite Täter hatte laut Aussagen der Opfer blonde Haare. Die Täter sollen gebrochen Deutsch mit russischem Akzent gesprochen haben. Beim Fluchtfahrzeug handelte es sich um ein dunkles Kleinfahrzeug mit vier Türen. Beide Opfer wurden bei dem Raub leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.