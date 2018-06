Raub auf offener Straße in Innsbruck

Ein 25-Jähriger soll einen Griechen am Samstag in Innsbruck auf offener Straße beraubt haben. Laut Polizei hatte er den Mann zunächst gebeten, einen 100-Euro-Schein zu wechseln.

Als dieser aus seiner Geldbörse einige Scheine entnahm, griff der Rumäne zu und schlug seinem Opfer ins Gesicht. Dann machte er sich mit einem hohen zweistelligen Eurobetrag aus dem Staub.

Verdächtiger nicht geständig

Einen Tag später, am Sonntag, habe der 46-Jährige den mutmaßlichen Räuber wiedererkannt und die Polizei alarmiert. Beamte nahmen den Rumänen schließlich in einem Sportwettenlokal fest. Der 26-Jährige sei nicht geständig, hieß es in einer Aussendung am Montag. Er wird angezeigt.