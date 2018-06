Frau erlitt bei Brand Rauchvergiftung

Eine 75-jährige Frau hat am Freitag in Arzl bei Innsbruck bei einem Brand in ihrer Wohnung eine Rauchgasvergiftung erlitten. Polizisten mussten die Frau aus der Wohnung ziehen. Laut Exekutive waren Speisen in einem Kochtopf angebrannt.

Der Brandgeruch war von einer Nachbarin wahrgenommen worden, die daraufhin die Polizei verständigte. Die Beamten hörten beim Eintreffen hinter der verschlossenen Tür die Stimme der Wohnungsinhaberin. Die 75-Jährige konnte die Tür zunächst nicht selber öffnen. Kurze Zeit später gelang es ihr jedoch und ein Polizist zog die Frau, die hinter der Tür lag, aus der Wohnung.

Sie wurde sofort von Rettungssanitätern versorgt und in die Klinik eingeliefert. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck lüftete anschließend die Wohnung durch.