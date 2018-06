Mann in Innsbruck von Unbekanntem überfallen

In Innsbruck ist Freitagfrüh ein 76-jähriger Mann überfallen und beraubt worden. Daraufhin wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, an der auch ein Hubschrauber teilnahm. Das Opfer wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.

Der Raub ereignete sich kurz nach 8.00 Uhr früh im Stadtzentrum. Das Opfer wurde nach ersten Informationen von einem Mann angebettelt und gab diesem einen geringen Betrag. Der mutmaßliche Täter verlangte daraufhin mehr Geld, was der Mann verweigerte. Als er sich umdrehte und zu einem Haus ging, wurde er von dem Unbekannten von hinten gewürgt, der Räuber nahm sich die Geldtasche des Opfers, entnahm einen weiteren Geldbetrag und flüchtete.

Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen circa 20-jährigen Mann, 175 bis 180 Zentimeter groß, schlank, mit kurzen, seitlich abrasierten Haaren. Rund 20 Polizeistreifen und ein Hubschrauber waren in die Fahndung eingebunden.

Nähere Informationen zum Gesundheitszustand des Opfers waren zunächst nicht bekannt.