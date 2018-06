Südtirol: Jogis Mannschaft abgereist

Die deutsche Nationalelf hat in Eppan ihr Trainingslager beendet. Die Mannschaft ist am Donnerstagnachmittag abgereist. 16 Tage lang hat der Fußball-Weltmeister sich in Südtirol auf die Titelverteidigung in Russland vorbereitet.

Das DFB-Trainingslager in Südtirol ist Geschichte. Vor der Abreise hat Teammanager Oliver Bierhoff mit den Spielern Miroslav Klose und Jonas Hector noch einmal über die Fortschritte der Mannschaft informiert und Resümee gezogen.

„Alle sind sehr traurig, dass wir schon gehen müssen. Wir hatten eine tolle Zeit. Die Menschen waren sehr herzlich. Die Mannschaft hat sich sehr wohl gefühlt. Aber jetzt ist jeder bereit und will, dass es los ist“, lautet das Fazit von Oliver Bierhoff über den Aufenthalt in Eppan.

Trainingsbedingungen gelobt

Über zwei Wochen hat sich die Truppe von Jogi Löw in der Sportzone Rung im Montiggler Wald nahe Bozen auf die WM vorbereitet. Die Gemeinde Eppan, der dortige Tourismusverein und das Land Südtirol haben weder Geld noch Mühe gescheut, um dem Weltmeister einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Insgesamt hat das Trainingslager dem Land Südtirol 500.000 Euro gekostet. Die Atmosphäre wurde mehrfach gelobt - mehr dazu in gute Stimmung im deutschen Fußballteam.

Der Werbeeffekt war enorm. 220 Medienvertreter haben täglich über den Fußballweltmeister berichtet. Der Bürgermeister von Eppan Wilfried Trettl hofft, dass „die Mannschaft“ in vier Jahren wieder nach Südtirol zurückkehrt. Wenn man den Stimmen der DFB-Verantwortlichen Glauben mag, soll Südtirol stets die erste Wahl bleiben.

Testspiel gegen Saudi Arabien

Am Freitag bestreitet die National-Elf ein Testspiel gegen Saudi-Arabien in Leverkusen. In diesem Spiel, so erklärte Oliver Bierhoff, habe die Mannschaft die letzte Möglichkeit , noch das ein oder andere zu testen. „Der Trainer will sehen, dass Dinge umgesetzt werden, die zuletzt im Training geübt wurden. Die Mannschaft soll einstudierte Dinge umsetzen. Darüber hinaus wollen wir das Spiel gewinnen. Aber das Ergebnis ist nicht das wichtigste“, so Bierhoff vor der Abreise. Nach dem Testpiel gegen Saudi-Arabien bekommen die Spieler drei Tage frei. Dann geht es direkt nach Moskau, wo am 14.Juni die WM angepfiffen wird.