Transitgipfel: Deutscher Verkehrsminister sagt ab

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat am Donnerstag seine Teilnahme am Brenner-Gipfel in Bozen kommende Woche abgesagt. Hintergrund ist der Streit über die Blockabfertigungen in Kufstein. Die Absage sorgt in Tirol für Empörung.

„Nach dem Gespräch mit Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ, Anm.) wird klar, dass das Land Tirol an einer kurzfristigen Lösung der Verkehrssituation an der deutsch-österreichischen Grenze nicht interessiert ist und an den Belastungen durch die Blockabfertigung festhält“, teilte Scheuers Ministerium in Berlin am Donnerstag gegenüber der APA mit.

Am 12. Juni wollen sich Spitzenvertreter Deutschlands, Österreichs und Italiens sowie Tirols, Südtirols und aus dem Trentino zum zweiten Brenner-Gipfel in Bozen treffen - mehr dazu in Schlagabtausch um Blockabfertigungen. Ziel ist es, gemeinsam nach Lösungen zur Eindämmung des ständig wachsenden Transitverkehrs über den Brenner zu suchen. Vor allem soll es um den Ausbau des Güterverkehrs auf der Schiene gehen. In den letzten Jahren hat der Gütertransport im Transit prozentuell gegenüber der Straße schwere Einbußen erlitten - mehr dazu in Schiene verliert im Güterverkehr massiv.

Landeshauptmann Günther Platter „verärgert“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ist über die Absage verärgert, die Absage sei ein „schlechter Stil“. Mit ihr sei „offensichtlich, dass Deutschland keinerlei Lösungsansätze seit unserem letzten Treffen im Februar gesucht hat“.

Seit Jahren dränge Tirol auf die Verlagerung auf die Schiene und investiere Milliarden in den Brenner-Basistunnel (BBT) und die Zulaufstrecken. In Deutschland werde hingegen nach wie vor „herumdiskutiert“, obwohl in einer Vereinbarung von 2012 zwischen Deutschland und Österreich klar zum Ausdruck komme, dass der viergleisige Ausbau der Bahn zeitgerecht auch in Bayern durchgeführt werde.

„Die deutsche Position lässt nicht nur Überheblichkeit erkennen, sondern zeigt auch, dass für unseren Nachbarn die Verlagerung nicht erwünscht ist und der freie Warenverkehr über allem steht“, so der Landeshauptmann in einer Aussendung.

Auch ÖVP-Wirtschaftsflügel empört

Der Wirtschaftsbund stößt ins selbe Horn: Die Bundesrepublik komme ihren Zusagen nicht nach, die Zulaufstrecken für den BBT würden erst im Jahr 2040 fertig, 15 Jahre nach der Eröffnung des BBT, so Nationalratsabgeordneter Josef Lettenbichler. Scheuers Absage zeige einmal mehr, dass Deutschland bei der Transitproblematik an keiner Lösung interessiert sei, so die Nationalratsabgeordnete Rebecca Kirchbaumer.