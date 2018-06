Kufstein: Brandstiftung aus Eifersucht

Der Brand am Sonntag in einer Tiefgarage einer Wohnanlage in Kufstein ist gelegt worden. Die Polizei konnte einen 35-Jährigen als Tatverdächtigen ausforschen und festnehmen. Der Mann hatte den Brand aus Eifersucht gelegt.

Einem aufmerksamen Polizisten ist es zu verdanken, dass der Kufsteiner Brandstifter rasch ausgeforscht werden konnte. Die Videoaufzeichnungen aus der Tiefgarage zeigten einen Mann, der eine Stunde vor der Tat unmaskiert die Garage betrat und zur Tatzeit mit einer Sturmhaube maskiert erneut in die Garage kam und zu den Autos ging. „Einer der Beamten hat diesen Mann einige Tage vorher auf der Polizeiinspektion Kufstein zu Eigentumsdelikten befragt. Der Mann trug beinahe dieselbe Kleidung wie bei der Tat, dadurch wurde er von unserem Beamten erkannt“, so Josef Gschwentner, Kommandant der Polizeiinspektion Kufstein.

Reifenstapel des Kontrahenten angezündet

Bei der Einvernahme habe er die Brandstiftung zugegeben, sein Motiv war Eifersucht. Er habe eine lose Beziehung mit der Frau des Hauptgeschädigten. Deshalb hat er einen in der Tiefgarage gelagerten Reifenstapel angezündet. Bei der Einvernahme gab er an, dass er kein Feuer in dem Ausmaß gewollt habe.

ZOOM.Tirol

Sonntagfrüh gegen 7.45 Uhr waren in der Leitstelle Tirol gleich mehrere Notrufe eingegangen, die starke Rauchentwicklung in der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Kufsteiner Salurner Straße meldeten.

Gleich drei Blöcke der betroffenen Wohnanlage mussten evakuiert werden, knapp 90 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht. Bei dem Tiefgaragenbrand wurden sechs Autos beschädigt. Der 35-jährige Einheimische wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

