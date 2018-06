Polizei hat Messerstecher ausgeforscht

Nach einer Messerstecherei vergangene Woche in Innsbruck hat die Polizei am Sonntag den mutmaßlichen Täter verhaftet. Es handelt sich um einen 25-jährigen Afghanen, er wird wegen Mordversuchs angezeigt.

Bei der Attacke war ein 40-jähriger Russe schwer verletzt worden. Die Messerstecherei ereignete sich am vergangenen Donnerstag in der Meinhardstraße - mehr dazu in Mann durch Messerstich schwer verletzt. Laut Polizei haben jetzt Hinweise zu dem Tatverdächtigen geführt, der am Bahnhof verhaftet wurde. Am Montagnachmittag wurde der Mann noch einvernommen.