15-Jährige für Sex gegen Drogen „eingetauscht“

Eine 15-jährige Boznerin soll von einem Drogenhändler zur Prostitution gezwungen worden sein. Der nutzte laut Polizei aus, dass sich das Mädchen in ihn verliebt hatte. Er soll sie zu sexuellen Diensten mit einem Drogenlieferanten gezwungen haben.

Für eine Bozner Schülerin wurde die Liebe zu einem 27-jährigen Italiener aus Leifers im vergangenen Sommer zur verhängnisvollen Falle. Die Vorwürfe sind schwerwiegend: Der Mann war laut Polizei Dealer, er soll die emotionale Abhängigkeit der Minderjährigen aus ausgenutzt, sie mit Drogen in Kontakt gebracht und sie dann zur Prostitution gezwungen haben. Für ihn war das Mädchen ein Tauschobjekt: Er soll sie für sexuelle Handlungen an einen bekannten Drogen-Großhändler tunesischer Herkunft „verkauft“ haben, der in Bozen lebt. Im Gegenzug dafür soll der Leiferer von diesem Suchtgift erhalten haben.

Abmachtung zwischen zwei Männern

Der Leiter der Fahndungsabteilung Giuseppe Tricarico erläuterte bei der Pressekonferenz am Montag in Bozen die Abmachung der Männer: „Die beiden hatten einen Deal: Der Italiener wollte Drogen, der Tunesier das Mädchen. Sie haben verabredet, dass die Drogen dem Mädchen ausgehändigt werden, sobald es dem Tunesier sexuell zu Diensten war.“

ORF

Immer wieder sei die 15-Jährige so zur Prostitution gezwungen worden, die Polizei deckte die Tat schließlich im vergangenen Sommer im Zuge von Ermittlungen eines Drogendelikts auf und verhaftete die tatverdächtigen Männer, gab die Tat aber erst jetzt bekannt.

Schnell von Freund und Drogen abhängig

Die erzwungene sexuelle Handlung soll jeweils fünf bis sechs Gramm Kokain wert gewesen sein. Laut Ermittlungen ging die Initiative niemals vom Mädchen aus. Es soll Ekel bekundet haben, konnte sich aber der Gewalt und Abhängigkeit ihres Freundes nicht entziehen. Durch den drogendealenden Freund sei die 15-Jährige auch selbst zum Konsum von Haschisch und Kokain angeleitet worden. Es sei erschreckend gewesen zu sehen, wie sehr das Mädchen innerhalb kürzester Zeit „zur Sklavin von Drogen und älteren Männern werden kann und wie ihre Liebe schamlos ausgenutzt wurde“, erklärte Ermittler Tricarico.

Beide Männer verhaftet

Es besteht der Verdacht, dass auch andere Mädchen auf dieselbe Weise zur Prostitution gezwungen worden sein könnten. Die beiden Männer sitzen bereits wegen anderer Delikte hinter Gittern. Ihnen werden jetzt auch Zwangsprostitution einer Minderjährigen und Anstiftung und Anleitung zum Suchtmittelgebrauch vorgeworfen.