Neue Kellerei Bozen vor Fertigstellung

Es ist eine der größten Baustellen Südtirols: In Moritzing bei Bozen entsteht eine moderne Kellerei mit 80.000 Kubikmetern Bauvolumen. Vier Millionen Flaschen Wein verkauft die Kellerei Bozen jährlich, ab Juli am neuen Standort.

Eine Sehenswürdigkeit und Landmarke im Bozner Talkessel soll die neue Kellerei in Südtirols Landeshauptstadt werden, so wünscht es sich der Architekt. Der Kubus mit stilisiertem Rebblatt nahe des Bozner Krankenhauses soll die Augen der Betrachter auf sich ziehen. Der Passant sieht aber nur einen kleinen Teil des Baus erblickt: Ein Großteil der 80.000 Kubikmeter Baukubatur wurde unterirdisch in den Moritzinger Berg gegraben.

ORF

200 Arbeiter sind an sechs Tagen in der Woche am Endspurt einer der größten Baustellen des Landes beteiligt. Als Wahrzeichen prangt ein metallenes Rebblatt vom gläsernen Bürogebäude, das Architekt Egon Kelderer selbst entworfen hat: „Das Rebblatt stand als Symbol des Weins schon früh für die Gestaltung der Kellerei fest. Die Fassade soll mit der Stadt kommunizieren.“

ORF

Vier Millionen Weinflaschen pro Jahr

220 Genossenschaftsmitglieder liefern ihre Früchte an die Kellerei Bozen, die vier Millionen Flaschen Wein pro Jahr verkauft, darunter die in den Bozner Tallagen autochthonen Rebsorten St. Magdalener und Lagrein. Daneben wird von den Boznern unter anderem auch Sauvignon, Weissburgunder und Gewürztraminer gekeltert. Für die nächste Lese wird die neue Kellerei bereit sein, im Juli soll sie eröffnet werden. Seit dem Zusammenschluss der beiden ehemaligen Bozner Genossenschaften St. Magdalena und Gries zur Kellerei Bozen wurde an einem neuen Standort gebastelt, insgesamt wurde die Anlage zehn Jahre lang geplant.

ORF

Michl Bradlwarter, Obmann der Kellerei Bozen, faszinieren die Ausmaße der neuen Kellerei, die 20.000 Quadratmeter misst: „Von außen sieht man dem Bau die Größe gar nicht wirklich an, aber innen haben die Hallen riesige Dimensionen. Wir haben knapp 280 Stahltanks hier, dazu kommen noch Hunderte von Barrique-Fässern.“

Das Ziel: Qualität des Weins steigern

Die neue Kellerei ist auf vertikale Kelterung eingerichtet. Das Traubenmaterial wird am höchsten Punkt angeliefert und erreicht per Eigendruck die einzelnen Stationen. So werden die Trauben geschont. Der Kellermeister verspricht sich von der neuen Anlage einen Zugewinn an Qualität, auch durch die konstante Temperatur im Berg. „Wir erwarten uns, dass die Weine feiner und eleganter werden“, erklärt Stephan Filippi.

ORF

In jedem Fall ist die neue Kellerei einer der größten und modernsten Südtirols, die in drei Jahren Bauzeit realisiert wurde. Es soll eine Investition für mehrere Generationen sein, erklärt Obmann Bradlwarter. Rund vierzig Millionen Euro hat der Bau gekostet. Ein Teil wird aus dem Erlös des Verkaufs der alten Kellerei am Grieser Platz bestritten: Diese hatte 2015 der Innsbrucker Investor Rene Benko gekauft, um dort ein Wohnviertel zu errichten - mehr dazu in Benko kauft alte Kellerei in Bozen.

Das imposante Bauwerk soll eine neue Ära einläuten. Die 220 Mitglieder der Genossenschaft könnten schon bald zu noch mehr Leidenschaft für Wein beflügelt werden.