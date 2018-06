Pflegeregress Thema beim Gemeindetag

Tirols Bürgermeisterinnen und Bürgermeister treffen sich am Montag in Hopfgarten im Brixental. Beim Gemeindetag werden Forderungen der Gemeinden an das Land besprochen. Deregulierung und Pflege sind dabei wichtige Punkte.

Die Abschaffung des Pflegeregresses wird beim Gemeindetag erneut ein großes Thema sein. Zwar ist die Ausgleichszahlung des Bundes an die Länder mittlerweile geregelt, die Pflegesituation an sich sei dadurch aber nicht einfacher geworden, sagt Ernst Schöpf, Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes. In vielen Pflegeheimen gäbe es nun lange Wartelisten. Besonders schwierig sei die Situation aktuell im Bezirk Schwaz, aber auch im Rest Tirols brauche es mehr Plätze in Pflegeheimen.

Stöhnen unter Formularflut

Wie viele zusätzliche Betten es hier geben soll, müsse nun gemeinsam mit dem Land geklärt werden. Auch weniger Bürokratie wollen die Bürgermeister vom Land Tirol fordern, viele Bürgermeister und Mitarbeiter in den Gemeindeämtern würden unter den vielen notwendigen Formulare und Gutachten leiden, so Schöpf.

