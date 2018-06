Immer mehr Veranstaltungen werden grün

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein werden auch in Tirol bei Veranstaltungen immer wichtiger. Heuer wurden landesweit bereits 77 „Green Events“ angemeldet, im gesamten Jahr 2017 waren es 91.

Der Burgsommer Hall, der heuer zehnjähriges Jubiläum feiert, wird heuer zum ersten Mal als „Green Event" organisiert. Immer mehr Veranstalter richten sich nach den Kriterien der „Green Events Tirol“, um nachhaltiger und umweltbewusster zu sein. Die Veranstalter achten darauf, dass weniger Abfall produziert wird, indem etwa Mehrweggeschirr verwendet wird. Es wird aber auch darauf geschaut, dass die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben ist und auch nachhaltige Verpflegung und barrierefreier Zugang sind wichtig.

Höchste Zertifizierung für Wiesenrock

Mittlerweile wird unterteilt in Going Green Tirol, „Green Event Tirol“ und „Green Event Tirol Star”. Bei Going Green müssen erste Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit erfüllt werden, bei „Green Event Tirol“ gibt es vorgegebene Muss-Kriterien sowie frei wählbare Soll-Kriterien. Bei der höchsten Klasse, dem „Green Event Tirol Star“, ist die Liste der Soll-Kriterien noch länger. 2017 wurde das Wiesenrock Festival in Wattens als „Green Event Tirol Star“ zertifiziert.

Jede Veranstaltung, vom Dorffest bis zur Businesskonferenz, kann ein Green-Event sein, sagt Stephanie Rauscher vom Klimabündnis Tirol. Der Verein koordiniert gemeinsam mit dem Umweltverein und dem Land Tirol die Initiative, Projekte können auch um Förderungen ansuchen.

