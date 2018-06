Bei Waldarbeiten lebensgefährlich verletzt

Ein 30-jähriger Mann ist am Samstag bei Holzarbeiten in einem Wald bei Pollingberg lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde von einem Baumstamm überrollt, der plötzlich in Bewegung geraten war, teilte die Polizei mit.

Der 30-jährige Bosnier war Samstagvormittag gemeinsam mit drei Arbeitskollegen mit Schlägerungsarbeiten in einem Wald südlich von Pollingberg (Bezirk Innsbruck-Land) beschäftigt, als ein Baumstamm oberhalb von ihm zu rollen begann. Der 30-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von dem Baumstamm überrollt. Trotz entsprechender Schutzkleidung erlitt er dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Arbeitskollege barg Verunglückten

Ein 43-jähriger Arbeitskollege brachte den Verunglückten nach der Erstversorgung zur Rettung nach Telfs. Von der Rettung Telfs wurde der 30-Jährige dann in die Klinik nach Innsbruck überstellt.