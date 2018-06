Evakuierungen wegen Brand in Tiefgarage

Ein Feuerwehreinsatz hat Sonntagmorgen in Kufstein für Aufsehen gesorgt. Nach dem Brand in einer Tiefgarage gab es starke Rauchentwicklung, drei Wohnblöcke wurden evakuiert. Knapp 90 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Um 7.45 Uhr sind gleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle Tirol eingegangen. Die Anrufer aus Kufstein meldeten starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage und Brandgeruch. Gleich darauf wurden die Feuerwehren Kufstein und Schwoich mit Atemschutz alarmiert, sowie Rettung und Notarzt.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden gleich drei Blöcke der betroffenen Wohnanlage evakuiert. Knapp 90 Personen mussten daher ihre Wohnungen verlassen. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht.

Nach ärztlicher Kontrolle zurück in Wohnungen

Die Salurnerstraße, in der sich die Wohnanlage befindet, musste wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden. Sowohl die Straßensperre als auch die Evakuierung konntne noch am Vomittag aufgehoben werden. Nach ärztlicher Kontrolle durften die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Mehrere Autos brannten in der Tiefgarage komplett aus. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Das Feuer selbst war kurz vor 8.30 Uhr gelöscht.