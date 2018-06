Feuerwehr-Großeinsatz in Erpfendorf

In Erpfendorf sind Freitagabend rund 80 Feuerwehrleute bei einem Brand in einer Firma im Einsatz gewesen. Verpackungsmaterial war in Brand geraten. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Aus noch unbekannter Ursache geriet kurz nach 21.00 Uhr auf Holzpaletten gelagertes Verpackungsmaterial im Bereich eines Flugdachparkplatzes der Firma Steinabacher in Brand.

ZOOM.Tirol

Im Einsatz waren die Feuerwehren Erpfendorf, Kirchdorf und St. Johann mit 79 Feuerwehrleuten und elf Fahrzeugen. Die Ermittlungen der Brandursache laufen.