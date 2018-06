Deutschkurse an Schulen im Sommer

Zum ersten Mal bietet die Stadt Innsbruck in den Sommerferien Deutschkurse für Volks- und NMS-Schülerinnen und Schüler an. Die Kurse veranstaltet die Stadt Innsbruck gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz.

Mit den Kursen wolle man die Integration fördern, sagt die für Bildung und Integration zusätndige Stadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ). Die Kurse würden sich nicht nur an Kinder richten, die erst seit kurzem in Tirol sind, sondern auch an Kinder, deren Familie bereits in zweiter Generation in Tirol lebt und „wo man merkt, dass sie Unterstützung brauchen, um in der Schule in Deutsch mitzukommen“.

Sprache fördert Integration

Integration funktioniere nur dann gut, wenn die Sprache frühzeitig gelernt wird, so Mayr. Man wolle eine Trennung der Kinder vermeiden, da Kinder am besten von- und miteinander lernen würden, so Mayr.

Für die Teilnahme an den zweiwöchigen Kursen sind 40 Euro zu bezahlen. Den Rest des Kursbeitrages trägt die Stadt Innsbruck.

