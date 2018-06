CT und MRT für Bello und Minka

In Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) ist am Freitag das erste Tiroler Institut für bildgebende Kleintierdiagnostik vorgestellt worden. Das Vetpix ist auf MRT und CT für Kleintiere spezialisiert.

Investiert wurden 1,3 Millionen Euro. Durch das Institut wird das tierärztliche Angebot in Tirol, was bildgebende Diagnostik betrifft, deutlich verbessert werden, sagt Geschäftsführer und Tierarzt Rupert Wassermann.

ORF

Gezielte Therapie möglich

Der Magnetresonanztomograf und der Computertomograf eignen sich u.a. für Kleintiere mit Gelenkserkrankungen, Bänderverletzungen oder Tumoren. Man könne auch sämtliche Probleme im Kopfbereich der Tiere diagnostizieren, so Wassermann. Die Betreiber sehen in ihrem Angebot eine Qualitätssteigerung in der Tiermedizin. „Tierärzte können nun gezielt Krankheiten therapieren, die früher nur auf Verdacht therapiert wurden“, so Wassermann.

ORF

Geeignet seien die Geräte für Katzen, Hunde und „Tiere bis zu 200 Kilogramm“, so Wassermann. Der Preis für ein „Gesamtpaket“ für einen Hund beläuft sich beim MRT auf 700 Euro, darin enthalten sind auch eine Voruntersuchung, die Narkose sowie die Diagnose. Die Computertomographie kostet 400 Euro.

Eine Analyse habe gezeigt, dass es für Bilddiagnostik für Kleintiere ein großes Potential gebe und „zwischen München und Bologna, Zürich und Wien mit diesem Set-up beinahe nichts angeboten“ werde, so Investor Stefan Schranz. Das Institut liegt direkt an der Inntalautobahn auf Höhe Ötztal Bahnhof. Ab 4. Juni ist es täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, eine Anmeldung ist notwendig.

Link: