16,5 Prozent weniger Arbeitslose im Mai

Tirol hat im Mai 2018 erneut österreichweit den höchsten Rückgang an Arbeitslosen zu verzeichnen (minus 16,5 Prozent). 19.103 Personen sind arbeitslos gemeldet. Österreichweit gab es einen Rückgang um zehn Prozent.

Besonders erfreulich sei der seit Monaten anhaltende Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit, sagt Sabine Platzer-Werlberger, stellvertretende Geschäftsführerin des AMS Tirol. Bei jenen Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, gab es einen Rückgang um 27,5 Prozent. In vielen Branchen fiele es Betrieben schwer, freie Stellen zu besetzen. Deshalb habe das AMS Tirol laufend die Vermittlungsaktivitäten verstärkt, so Platzer-Werlberger.

Deutlichster Rückgang im Bezirk Kitzbühel

Gesunken ist die Arbeitslosigkeit in allen Altersgruppen, am deutlichsten war der Rückgang mit 18,8 Prozent bei den 20- bis 24-Jährigen. Nach Bezirken betrachtet gab es den deutlichsten Rückgang im Bezirk Kitzbühel mit 23,7 Prozent, den geringsten im Bezirk Landeck mit 8,8 Prozent. Nach Berufsgruppen gab es in Tirol den stärksten Rückgang bei den Fremdenverkehrsberufen (minus 15,8 Prozent) bzw. den Hilfsberufen mit 19 Prozent.

Ende Mai waren 2.097 Lehrstellen zu besetzen, als Lehrstellensuchende waren rund 500 Personen registriert.

