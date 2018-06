Lienz: Soziale Servicestelle eröffnet

In Lienz geht am Freitag die soziale Servicestelle Osttirol in Betrieb. Das Pilotprojekt soll rasch und unbürokratisch helfen und wurde vom Land Tirol eingerichtet.

Die soziale Servicestelle in Lienz bietet professionelle Hilfe für Menschen in schwierigen sozialen Lagen an. Sie soll die Integrationsarbeit unterstützen und auch im Bereich der Gesundheitsvorsorge bzw. Krisenintervention tätig sein. Die dort tätigen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter werden dabei von der Erwachsenensozialarbeit der Bezirkshauptmannschaft Lienz unterstützt.

Täglich geöffnet

Die barrierefreie Servicestelle ist von Montag bis Sonntag von 7.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Das Land Tirol unterstützt das Pilotprojekt mit 125.000 Euro jährlich.

Die Servicestelle ist in der ehemaligen Außenstelle der Leitstelle Tirol in Lienz, die Leitstelle Lienz wurde Ende Februar 2018 geschlossen - mehr dazu in - Leitstelle Lienz endgültig aufgelassen