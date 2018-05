Schwerverletzte bei Motorradunfällen

Jeweils nach Überholvorgängen sind am Donnerstag eine Motorradlenkerin und ein Motorradlenker auf der Lechtal- bzw. Fernpassstraße zu Sturz gekommen. Beide Personen sowie eine Beifahrerin wurden bei den Unfällen schwer verletzt.

Eine 22-jährige Deutsche war Donnerstagvormittag mit ihrem Motorrad auf der Lechtalstraße in Richtung Weißenbach (Bezirk Reutte) unterwegs. Nachdem sie einen Pkw überholt hatte, streifte sie eine Begrenzungsmauer und kam zu Sturz. Sie wurde schwer verletzt von der Rettung Reutte ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht und von dort in die Unfallklinik nach Murnau überstellt.

zeitungsfoto.at

Sturz nach Überholvorgang

Wenige Stunden später geriet ein 53-jähriger Deutscher nach einem Überholvorgang auf der Fernpassstraße bei Heiterwang über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte mit seinem Motorrad in einen zwei Meter tiefen Straßengraben. Bei dem Sturz wurden der Mann und seine 50-jährige Ehefrau, die am Sozius mitfuhr, vom Motorrad geschleudert. Die Frau kam schwer verletzt auf den Bahngleisen der Außerfernbahn zu liegen. Ein zufällig vorbeigekommener Arzt führte die Erstversorgung durch und setzte die Rettungskette in Gang.

Die schwer Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, ihr ebenfalls schwer verletzter Ehemann wurde mit der Rettung ins BKH Reutte eineliefert. Die Fernpassstraße sowie die Außerfernbahn waren eine Stunde lang komplett gesperrt, auf der Fernpassstraße gab es in beiden Fahrtrichtungen lange Staus.