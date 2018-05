Tischlerlehrlinge suchen ihre Besten

In Kufstein messen sich heuer über 2.400 Tischlerlehrlinge aus ganz Österreich beim Bundeslehrlingswettbewerb. Beim Wettkampf vor Publikum kommt es auf punktgenaues Arbeiten unter Zeitdruck an.

Derzeit gibt es in Österreich 7.402 Tischlereibetriebe mit insgesamt 27.900 Beschäftigten, die insgesamt 2.440 Lehrlinge in den beiden Lehrberufen Tischler und Tischlereitechniker ausbilden. Am 22. und 23. Juni zeigen die Lehrlinge ihr Können vor Publikum in der Kufstein Arena. Beim Wettkampf wird punktgenaues Arbeiten verlangt und das unter Zeitdruck und vor Publikum. Der Eintritt ist frei.

Public Domain

Der Bundeslehrlingswettbewerb sei aber mehr als nur ein Kräftemessen der besten Lehrlinge, heißt es von Seiten der Bundesinnung. Es sei das alljährliche Treffen der Tischlerbranche, bei sie sich das Tischlerhandwerk präsentiere. Zudem sollen junge Menschen die vor der Berufswahl stünden die Möglichkeit bekommen, den Beruf des Tischlers hautnah zu erleben.