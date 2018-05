Cobra-Einsatz wegen Morddrohungen

Am Dienstagabend haben Morddrohungen gegen eine Frau einen Cobra-Einsatz in Niederndorf ausgelöst. Ein Rumäne war in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingedrungen und hatte sich dort verschanzt. Er konnte festgenommen werden.

Schon am Montag hatte sich der Rumäne bei seiner in Niederndorf wohnenden Ex-Freundin gemeldet und ihr laut Polizei gedroht. Er werde nach Tirol kommen und sie sowie ihren jetzigen Lebengefährten umbringen.

Frau und Polizei nahmen Drohung ernst

Die Frau hat die Drohungen ernst genommen, die Wohnung verlassen und ist woanders untergekommen. Ihr ehemaliger Freund soll bereits im Vorjahr ein Auto vor dem Haus in Niederndorf schwer beschädigt haben. Und tatsächlich ließ der Rumäne am Dienstag seiner Drohung Taten folgen. Er drang gewaltsam in die leere Wohnung seiner früheren Lebensgefährtin ein, und drohte damit, das Haus anzuzünden. Bevor die Situation endgültig eskalieren konnte, griff das Einsatzkommando Cobra ein. Der Mann ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall letztlich niemand.