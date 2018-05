Prozess nach Messerattacke in Westendorf

Am Mittwoch wird ein mutmaßlicher Mordversuch vor einem Geschworenengericht in Innsbruck verhandelt. Angeklagt ist eine 50-jährige Frau aus Westendorf. Sie soll ihrem Lebensgefährten ein Küchenmesser in den Bauch gerammt haben.

Der Vorfall passierte am 21. November 2017 gegen Mitternacht. Die 50-Jährige soll alkoholisiert und in aggressiver Stimmung nach Hause gekommen sein.

Streit mit Lebensgefährten

Nachdem es mit ihrem Lebensgefährten zu einem Streit gekommen war, dieser einen Koffer packte und die Wohnung verlassen wollte, habe die Angeklagte zu einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser gegriffen. Mit den Worten „I bring di um“ soll sie es dem ebenfalls alkoholisierten Mann in den Bauch gestoßen haben. Der 49-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen - mehr dazu in Frau nach Messerattacke festgenommen und Frau nach Messerattacke in U-Haft.

Die Angeklagte stellt die Ereignisse allerdings anders dar. Sie habe das Messer für eine Jause in der Hand gehalten, ihr Lebensgefährte sei hingelaufen, gibt die Frau an. Die Staatsanwaltschaft geht aber von einem Mordvorsatz aus. Bei einem Schuldspruch droht der Frau eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ein Urteil wird für den Mittwoch erwartet. Der Mann hat die Attacke übrigens überlebt. Er wurde notoperiert und konnte das Krankenhaus nach einer Woche wieder verlassen.