Photovoltaik-Förderung wird verlängert

Die Ende Mai auslaufenden Förderungen für Stromspeicher bei privaten Photovoltaik Anlagen werden verlängert, das hat das Land Tirol angekündigt. Das Interesse an Photovoltaik Anlagen insgesamt steigt seit 2016 stark an.

Rund 6.000 private Photovoltaik Anlagen gibt es derzeit in Tirol bei steigender Tendenz. Das Land Tirol hat die Förderungen für sogenannte „intelligente Stromspeichersysteme“ bis Ende des Jahres verlängert. Durch diese Regelungsgeräte bleibt den Haushalten mehr Strom für den Eigenverbrauch, er wird nicht in das Stromnetz eingespeist. Insgesamt wurden bereits 1,5 Millionen Euro an Förderungen ausbezahlt.

ORF

Anlagen werden immer günstiger

Insgesamt stark steigend ist auch das Interesse an Photovoltaikanlagen, weil diese immer günstiger werden. Eine Entwicklung, die von Deutschland aus durch die starke Verbreitung, zu uns übergeschwappt ist. Eine Photovoltaikanlage für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden kostet derzeit rund 6.000 Euro.