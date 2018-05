Adieu Bikini, hallo Badeanzug!

Das neue Must-have am Strand, am See oder im Freibad heißt Einteiler. Ganz nach dem Motto: „Einer für alles“ führt der Schwimmanzug den Trend in der Bademode an. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Jahrelang waren sie so gut wie verschwunden - Badeanzüge waren höchstens etwas für Wettkampfschwimmerinnen, für Tante Renate oder für die klassisch-elegante Dame von Welt. Jetzt erlebt der Einteiler eine Wiedergeburt und macht dem Bikini gehörig Konkurrenz.

Mehr Stoff scheint auch mehr Kreativität zuzulassen. Asymmetrische Schnitte sind in, genauso wie Rüschen und Stickereien. Laut den Trägerinnen schmeicheln die neuen Badeanzüge der Figur und sind beim Springen und Schwimmen richtig bequem.

Ganz neu sind die Modelle allerdings nicht. Cut-Outs, also Ausschnitte am Bauch oder Hüfte, gab es schon einmal, genauso wie Muster und Spielereien aus den 1960er Jahren. Trotzdem, die Schnitte sitzen heute anders und vor allem hinten wird mit Stoff gespart.

So viel Auswahl wie heuer hat es in der Bademode nicht oft gegeben. Der Sommer kann kommen.