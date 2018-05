Radfahrer bei Kollision schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein 56-jähriger Mountainbiker am Sonntagabend in Brixen im Thale schwer verletzt worden. Der Mann musste längere Zeit reanimiert werden, ehe er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Der Mountainbiker aus dem Bezirk Kitzbühel war auf der Gemeindestraße Unterer Sonnberg talwärts unterwegs, als er seitlich mit dem Auto einer 44-jährigen kollidierte. Die Lenkerin war ebenfalls aus dem Bezirk Kitzbühel ist. Der Radfahrer stürzte dabei und kam bewusstlos auf dem Asphalt zu liegen.

ZOOM.Tirol

In die Innsbrucker Klinik überstellt

Der schwer verletzte Mann wurde von den Rettungsteams aus Westendorf und des Notarzthubschraubers versorgt und reanimiert. Dann wurde er mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann geflogen, von wo er in die Innsbrucker Klinik überstellt wurde.