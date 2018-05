Herabfallende Mauerteile bei Wiltener Basilika

Die Wiltener Basilika in Innsbruck hat am Sonntag aufgrund von herabfallenden Mauerteilen gesperrt werden müssen. Am Nachmittag waren Mauerstücke auf den Vorplatz der Kirche gestürzt, berichtete die Polizei.

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte mithilfe einer Drehleiter durch Abklopfen noch weitere lose Teile entfernen.

Sperre aus Sicherheitsgründen

Aus Sicherheitsgründen mussten aber sowohl die Kirche, als auch deren Vorplatz gesperrt werden, hieß es. Wie lange die Sperre andauern wird, ist vorerst noch nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt. Am Montag werden Experten eine erste Einschätzung der Situation vornehmen, heißt es.