Rezept für Hotel- und Gastgewerbe gesucht

Das Motto „Regional auch beim Personal“ bestimmt am Montag eine hochkarätige Impulstagung, die die Arbeiterkammer organisiert hat. Gesucht werden Lösungen, die das Gastgewerbe für einheimische Fachkräfte wieder attraktiver macht.

Die Situation war zuletzt, vor dem Start der Wintersaison, im Tourismusland Tirol für einige Unternehmer prekär. So wurden dringend Köche gesucht, teils aber einfach nicht gefunden - mehr dazu in Für Wintersaison fehlen in Tirol 850 Köche. Und auch in anderen Bereichen konnten offene Stellen nicht besetzt werden.

Fachvorträge mit Podiumsdiskussionen

Tausende Saisonarbeiter werden in den Tiroler Betrieben beschäftigt. Viele kommen aus dem Ausland. Um mehr heimische Fachkräfte für das Gastgewerbe zu begeistern, muss die Branche offenbar an Attraktivität gewinnen, heißt es im Vorfeld der Fachtagung „Regional auch beim Personal“. Dabei stehen die derzeitige Situation sowie die Möglichkeiten in Tirol und Südtirol im Fokus. Anhand eines Familienhotels wird etwa gezeigt, welche Rolle die Ausbildung im Haus hat, damit das Personal auch erhalten bleibt.

In Fachvorträgen werden die volkswirtschaftliche Bedeutung des Hotel- und Gastgewerbes für die Länder Tirol und Südtirol erläutert, die arbeits- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen erklärt, sowie über die Arbeitsbedingungen aus Sicht der Beschäftigten berichtet. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr in der Arbeiterkammer in Innsbruck.

Link: