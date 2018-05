Dank Rauchmelders aus Wohnung gerettet

Eine auf dem Herd vergessene Pfanne hat am frühen Sonntagmorgen zu einem Einsatz der Innsbrucker Berufsfeuerwehr geführt. Die automatische Brandmeldeanlage schlug an und dürfte einem Mann das Leben gerettet haben.

Der 34-jährige Bewohner hat in den frühen Morgenstunden beim Aufwärmen eines Essens die Pfanne am Herd vergessen und ist eingeschlafen. Dadurch kam es laut Polizeiangaben zu einer starken Rauchentwicklung. In dem mehrstöckigen Gebäude befinden sich neben Wohnungen auch mehrere Büro- bzw. Geschäftsräume.

Mann öffnete Feuerwehr nicht die Tür

Im Haus ist auch eine automatische Rauch- bzw. Brandmeldeanlage installiert. Die Sensoren haben gegen 4.30 Uhr angeschlagen. Die Berufsfeuerwehr war kurze Zeit später vor Ort. Die Helfer sind dann, nachdem niemand geöffnet hat, über die Drehleiter und ein Wohnungsfenster zu dem schlafenden 34-Jährigen gelangt. Nach der Rettung aus dem verrauchten Bereich wurde der Mann mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht.