Ein Blick in die heuer starken Bienenstöcke

Tirols Imker dürfen sich heuer wetterbedingt über einen besonders guten Start in die Bienensaison freuen. Die Waben sind überdurchschnittlich gut besetzt und dementsprechend gibt es am Tag des offenen Bienenstocks am Sonntag schon viel zu sehen.

Woraus besteht Honig und wie wird er gewonnen? Wie kommen die Bienen zu ihrem Wachs? Können Königinnen stechen und schlafen Bienen? Diese und viele andere spannende Fragen können Naturinteressierte am Tag des offenen Bienenstocks bei zahlreichen Imkern in Tirol stellen und bekommen fachkundige Antwort. In Tirol gibt es neun

Einen spannenden Blick in und rund um den Bienenstock können Naturinteressierte am Sonntag, den 27. Mai in elf Imkerbetrieben in Tirol werfen. Jungen Honig wird es dabei wohl auch zu probieren geben, schließlich war das bisherige Bienenjahr ein ausgesprochen gutes.

Frühjahrstracht so gut wie schon lange nicht

Von März bis Juli haben Tirols Bienen Hochsaison. Als Tracht bezeichnet der Imker das volle Angebot an Nektar, Pollen und Honigtau, das den Bienen zur Verfügung steht. Die heurige Blütentracht war auf Grund der vielen Sonnentage und milden Temperaturen ideal für die Entwicklung der Völker. Viele Imker haben bereits zum ersten Mal geschleudert, weiß Reinhardt Hetzenauer, Präsident des Tiroler Imkerverbandes.

Nach der Blütentracht Mitte Mai wandern viele Imker mit ihren Völkern in höher gelegene Gebiete - dort wo die Bienen den begehrten Waldhonig sammeln können oder auch den Almrosenhonig. Ob es ein gutes Honigjahr werden wird, das hängt allein vom Wetter ab. Denn bei Regen fliegen die Bienen kaum aus und dann sie die jetzt angelegten Reserven rasch verbraucht. Bleibt das Wetter bis Ende Juli halbwegs stabil, dann werden die Honigtöpfe heuer aber gut gefüllt sein.

Die Bedeutung der Bienen und Imker

„Ziel des Tags des offenen Bienenstocks ist es, die unendlich wichtigen Leistungen der Biene für den Menschen und seine Umwelt einer breiten Bevölkerung bewusst zu machen. Dabei soll auch der Beitrag der Imkerinnen und Imker in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden. Denn: Ohne Bienen gäbe es bald keine Menschen mehr, sagt man. Doch ohne Imkerinnen und Imker gäbe es heute wohl auch keine Bienen mehr“, verdeutlicht Reinhard Hetzenauer die lebenswichtige Symbiose zwischen Biene und Imker.

