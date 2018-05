Schützen pflegen nicht nur Tradition

Das große Alpenregionstreffen am Sonntag mit rund 11.000 Schützen ist für Tirols Landeskommandant ein Höhepunkt. Noch wichtiger ist ihm allerdings ein eingeleiteter Nachdenkprozess, der die Zukunft der Schützen im Fokus hat.

Tirols Schützen sind farbenfrohe Botschafter von Tradition, Tracht und Heimatverbundenheit. Ihre Geschichte ist lange, mit 18.000 Mitgliedern in 235 Kompanien sind die Schützen eine fixe Größe im Tiroler Vereinsleben.

Doch ist das genug, um in Zukunft ein Faktor in der Gesellschaft zu bleiben? Tirols Schützen haben vor eineinhalb Jahren einen Nachdenkprozess gestartet. In einem Leitbild ist jetzt unter anderem umschrieben, wie die Schützen auch moderne Werte schützen wollen. Viele Kompanien zeigen mittlerweile bzw. zum Teil schon seit Jahren soziales Engagement in ihren Gemeinden und darüber hinaus.

Landeskommandant im Studiogespräch Fritz Tiefenthaler ist seit sieben Jahren Kommandant der 235 Tiroler Kompanien. Die Zukunft der Schützen liegt ihm am Herzen.

Hilfe für arme Regionen in Europa

Ein Beispiel aus dem Oberland ist eine erfolgreiche Aktion für arme Regionen in Süd und Ost-Europa. Tiroler Schützen, die mit Hilfsgütern wie gebrauchten Pflegebetten, Rollstühlen oder Bekleidung aus der Heimat in der Fremde helfen - etwa im Kososvo. Die Folgen des Krieges haben die Region nach wie vor im Klammergriff. Behinderte Menschen, Kranke, Kinder und ältere Personen leiden ganz besonders unter dem wirtschaftlichen Mangel. Für sie ist die freiwillige Initiative der Tiroler der einzige Schutz, den sie bekommen. 64 Tonnen Hilfsgüter sind im Herbst ausgeliefert worden.

Heimischer Schützenkompanien verfolgen aber auch im Land soziale Ziele: Eine Initiative beim Thauer Mullerlaufen, erdacht und durchgeführt von der dortigen Kompanie erbrachte im Frühjahr 15.000 Euro, die der Hospizgemeinschaft Tirol zu Gute gekommen sind.

Alpenregionstreffen mit rund 11.000 Schützen

Knapp 11.000 Schützen und viele Marketenderinnen aus 500 Schützenkompanien aus dem historischen Tirol und Bayern kommen am Wochenende in Mayrhofen im Zillertal zusammen. Heuer steht das 25-Jahr-Jubiläum des Alpenregionstreffens am Programm. Radio Tirol überträgt live von 11.00 bis 15.00 Uhr - mehr dazu in Zillertal fest in Schützenhand.

