WSG Wattens verpflichtet Ex-Teamspieler

Andreas Dober setzt seine Fußball-Karriere bei der WSG Wattens fort. Der 32-jährige Rechtsverteidiger erhält beim Fußball-Erste-Liga-Club einen Einjahresvertrag und soll eine Führungsrolle übernehmen.

„Unser Saisonziel ist die Bundesliga und ich werde alles dafür tun, um der Mannschaft zu helfen, damit wir dieses Ziel auch erreichen. Der Rasen in Wattens wird brennen“, sagte der Ex-Rapidler.

WSG Wattens will aufsteigen

Die WSG Wattens hat klar das Ziel Aufstieg für kommende Saison ausgegeben. Dafür werde es auch routinierte Spieler brauchen, so Trainer Thomas Silberberger: „Ich bin überaus froh, dass sich ein Spieler mit so viel Routine uns anschließt. Andreas ist - ähnlich wie Ione Cabrera - von Anfang an eine Führungsrolle zugedacht. Er ist der nächste Mosaikstein einer schlagkräftigen Mannschaft.“

WSG Wattens

Dober spielte zuletzt seit Ende Jänner 2017 für die Rapid Amateure. In der laufenden Saison brachte es der Ex-ÖFB-Teamspieler auf 17 Einsätze in der Regionalliga Ost, wobei der letzte am 23. März mit einer Roten Karte im Finish bei der 3:5-Niederlage gegen Parndorf zu Ende ging.

