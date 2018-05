14-Jährige seit Mittwoch abgängig

Die Polizei in Hall ist seit Mittwoch auf der Suche nach einem 14-jährigen Mädchen. Die Schülerin ist seit drei Tagen abgängig und die Polizei bittet jetzt um Mithilfe bei der Bevölkerung.

privat

Die 14-Jährige lebt in einer Betreuungseinrichtung in Hall und ist laut Polizei in letzter Zeit einige Male abgängig gewesen - allerdings immer wieder zurückgekehrt. Am Mittwoch, den 23. Mai, kam sie nicht in der Schule an und ist seitdem abgängig. Es gäbe zwar immer wieder SMS-Kontakt mit dem Mädchen, ihr Aufenthaltsort sei aber unbekannt, heißt es seitens der Polizei.

In der Betreuungseinrichtung mache man sich jedenfalls große Sorgen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.