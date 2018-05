Gülle in Murmeltier-Bau geleitet

Im Zillertal wird der schwere Verdacht der Tierquälerei geprüft. Ein Landwirt soll vorsätzlich Gülle in einen Murmeltierbau eingeleitet haben. Von dem Vorfall kursierte ein Video, auf das die Polizei aufmerksam wurde.

Auf einer Alm in Gerlos soll ein Landwirt Gülle in einen Murmeltierbau eingeleitet haben, mutmaßlich um die Tiere im Bau zu ertränken.

ZOOM Tirol

Täter soll ein 75-jähriger Mann sein

Der Vorfall dürfte bereits zwei bis drei Wochen zurückliegen. Der betreffende Bereich konnte aber anhand der Aufnahmen und nach einem Lokalaugenschein schnell eingegrenzt werden, so die Polizei in Zell am Ziller. Auch der mutmaßlich Tatverdächtige, ein 75-jähriger Mann, konnte rasch ausgeforscht werden. Nach der Anzeige des Vorfalls am Freitag stehe eine Befragung des Mannes aber noch aus. Bisher ist unklar, ob in dem Murmeltierbau Tiere verendet sind. Die Ermittlunge laufen wegen des Verdachts der Tierquälerei.