Meisterteller für Meister Wacker

Beim FC Wacker Innsbruck herrscht Feierstimmung. Die Innsbrucker holten sich den Titel in der Erste Fußball-Liga und kehrten nach vier Jahren wieder in die Bundesliga zurück. Am Freitag haben sie den Meisterteller im Tivoli in Empfang genommen.

Der FC Wacker musste sich zwar im letzten Meisterschaftsspiel der Saison dem Vorletzten Floridsdorf 0:2 geschlagen geben, der Stimmung tat die Niederlage aber keinen Abbruch. Über 5.000 Zuschauer beklatschen bei der Meisterehrung im Tivoli den Titel und den Aufstieg in die Bundesliga.

Jubel wie schon lange nicht Riesenfreude bei Torjäger Zlatko Dedic und überbordender Jubel im Tivoli über den Aufstieg in die Bundesliga

Das Feiern geht am Samstag weiter

"Es ist einfach zur Zeit die Zeit zum Feiern. Wenn man so eine Saison hinter sich gebracht hat, dann soll man auch ausgiebig feiern, sagte FC Wacker-Präsident Gerhard Stocker. Viel Zeit bleibt Wacker nicht, sich über den Erfolg zu freuen. Schon in drei Wochen beginnt wieder die Vorbereitung auf die neue Saison. Am Samstag wird aber noch einmal gefeiert. Um 11.30 steigt die Meisterparty beim Innsbrucker Rathaus, um 12.00 Uhr wird die Mannschaft vom neuen Bürgermeister Georg Willi (Grüne) empfangen.

