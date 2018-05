Polizei warnt vor Telefon-Betrügern

In Bayern versuchen Trick-Betrüger, unter falscher Identität via Telefon Bargeld zu erbeuten. Betroffen sind vorwiegend ältere Menschen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Betrüger auch in Tirol tätig werden.

Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen Formulierungen versuchen sich Betrüger als Bekannte oder Verwandte der Opfer auszugeben. Betroffen sind in erster Linie ältere Menschen, die auf den Enkel-Neffen-Trick hineinfallen. Als Vorwand solcher Anrufe täuschen Trick-Betrüger eine Notlage vor - beispielsweise einen Unfall oder einen Auto- bzw. Computerkauf.

Die Übergabe des Bargelds wird zumeist über einen Mittelsmann abgewickelt. Sobald sich die Angerufenen bereit erklären, Geld zur Verfügung zu stellen, wird ein Bote angekündigt. Dieser gibt sich mit einem zuvor vereinbarten Lösungswort zu erkennen und holt das Geld bei den Betroffenen ab.

Tipps für richtiges Verhalten

Nach Häufung derartiger Betrugshandlungen nahe der Tiroler Grenze warnt nun die Tiroler Polizei. Wichtig sei es, Personen die sich als Bekannte oder Verwandte ausgeben, äußerst misstrauisch gegenüber zu treten. Über finanzielle Verhältnisse sollte keine Auskunft gegeben werden. Wenn ein verdächtiger Anruf auffällt, am besten mit Familienangehörigen besprechen und die Polizei informieren.