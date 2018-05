Ampel dosiert Verkehr auf Fernpassstraße

Das Verkehrsdosiersystem auf der Fernpassstraße bei Reutte-Süd kommt ab sofort an allen Wochenenden zum Einsatz. Das gab das Land am Freitag bekannt. Damit soll der Verkehr zwischen Reutte und Ehrwald flüssig gehalten werden.

Seit einem Jahr ist die Dosierampel bei Reutte-Süd an besonders verkehrsreichen Wochenenden von Freitag bis Sonntag in Betrieb. Im ersten Quartal schaltete die Dosierampel an 19 Tagen auf Rot. Fast 140 Stunden war das System an den Wochenenden im Jänner, Februar und März im Einsatz.

So konnte laut Land Tirol der Verkehr auf der Fernpassstraße zwischen Reutte und Ehrwald großteils staufrei gehalten werden. „Auch die Mobilität für die im Talkessel Reutte lebenden Menschen hat sich dadurch wesentlich verbessert“, so Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne).

Keine Verkehrssteigerung an den Ausweichrouten

Mittlerweile liegen auch erste Ergebnisse zum befürchteten Ausweichverkehr am Tisch. Vier Zählstellen hätten diesen auf Ausweichrouten gemessen, dabei habe es keine signifikanten Verkehrssteigerungen gegeben. Damit könne das Dosiersystem nun in den Regelbetrieb übergehen und zu einer fixen Einrichtung an Wochenenden zwischen Freitag und Sonntag werden.

Weniger Lärm in Breitenwang

Die Dosierampel bei Reutte-Süd ist Teil der Fernpassstrategie des Landes, die zu einer punktuellen Entlastung der Bevölkerung entlang der Fernpassroute führen soll. Dazu zählen auch Lärmschutzmaßnahmen. So beginnen am 4. Juni die Bauarbeiten für den Lärmschutz beim Knoten Süd im Gemeindegebiet von Breitenwang. Die 330 m lange und 2,5 Meter hohe Wand soll Ende August fertig sein. Damit werde es für die Anwohner zu einer spürbaren Lärmreduktion und einer deutlichen Erhöhung der Lebensqualität kommen, versprach Straßenbaureferent Josef Geisler (ÖVP).

Auch die Brücke über die Planseestraße wird komplett saniert. Die Kosten für das Projekt werden auf eine Million Euro geschätzt. Der Verkehr kann dabei unter Einbeziehung der Rampen während der gesamten Bauzeit zweispurig rollen.